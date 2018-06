Roma, 4 giu. - "La #FlatTax per le imprese c`è già: alle società di capitali il governo Renzi ha abbassato l`Ires dal 27,5 al 24%, mentre per le piccole imprese ha creato l`Iri al 24% (in vigore dal 2019). Se cambiamento vuol dire annunciare cose già fatte perlomeno i guasti saranno limitati...". Così su Twitter Tommaso Nannicini, parlamentare Pd.