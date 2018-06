Migranti, Cirielli (Fdi): Salvini espella delinquenti ospiti Italia

Roma, 4 giu. - "Il nuovo ministro dell'Interno Matteo Salvini chiarisca subito cosa intende fare con gli immigrati delinquenti ospiti della Patria". Lo afferma in una nota Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei deputati e parlamentare di Fratelli di Italia.

"Ieri un nigeriano ospite di un centro di accoglienza di Benevento - aggiunge - ha aggredito con una bottiglia di vetro un carabiniere intervenuto per fermarlo mentre, in stato di ebbrezza alcolica, importunava i passanti. Al militare ferito va la mia solidarietà. Al ministro dell'Interno chiedo se non sia giunto il momento di passare dalle parole ai fatti. Espellendo i delinquenti stranieri che continuano a fare i loro comodi a spese dell'Italia", conclude.