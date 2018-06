Roma, 4 giu. - "Rassicurate il compagno Marattin: so come funziona l`IRES, e anche come funzionano le imposte della sinistra che ama i poveri". Lo scrive il leghista Alberto Bagani su twitter replicando al parlamentare del Pd che lo ha attaccato per le sue dichiarazioni sulle tasse alle imprese.

Bagnai pubblica anche il link di un articolo pubblicato dal sito quifinanza che racconta della "flat tax per ricchi" introdotta dalla legge di bilancio 2017.