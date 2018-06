Migranti, Emiliano: la Puglia è un modello di accoglienza leale -2

Roma, 4 giu. - "Ci sono dei paesi come l`Italia - ha aggiunto Emiliano - che non trovano lavoratori in agricoltura e devono chiamarli dall'estero. È chiaro che se questo lavoro si regolarizza e tutti vengono pagati alla stessa maniera, non c'è più sfruttamento della manodopera che viene da fuori, ed è possibile che anche i lavoratori italiani vedendosi retribuiti in modo adeguato possano ritornare a lavorare in agricoltura. Il caporalato invece consente di fare una concorrenza sleale ai lavoratori italiani perché, pagando la metà, impediscono una ragionevole retribuzione, ed ecco perché molti di loro preferiscono non lavorare nei campi. Dare una retribuzione uguale a tutti significa quindi impedire il dumping del caporalato".

"Il nostro può essere un modello - ha concluso il presidente Emiliano - non soltanto per la raccolta delle ciliegie. Prima c'era una situazione di deregulation assoluta, adesso invece c'è un campo pubblico sorvegliato, con una cooperativa che deve rispettare un contratto, con le Forze dell'Ordine che sono in grado di vedere chi entra e chi esce e l'Amministrazione comunale che collabora con tutti i mezzi per attuare una civile accoglienza dei lavoratori, senza dei quali le famosissime e buonissime ciliegie di Turi rimarrebbero sugli alberi".(Segue)