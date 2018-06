Migranti, Emiliano: la Puglia è un modello di accoglienza leale

Roma, 4 giu. - "Questa è una delle foresterie per lavoratori in agricoltura che stiamo realizzando in Puglia un modo per consentire alle imprese agricole che hanno bisogno di manodopera, di alloggiare le persone in modo civile, rispettando i loro diritti di lavoratori. Chi è ospitato qui ha il permesso di soggiorno e il contratto di lavoro, quindi la catena della legalità è assicurata".

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha inaugurato oggi a Turi, la prima Foresteria in provincia di Bari, per i braccianti agricoli immigrati.

"I moduli abitativi sono sobri, climatizzati, e sono ad esempio gli stessi nei quali dormono i nostri soldati nelle missioni all'estero o gli operai di un qualunque cantiere che non abbia a disposizione altre soluzioni alloggiative - ha aggiunto Emiliano - Ogni struttura ha tutto ciò che serve a consentire un buon riposo da parte di tutti gli occupanti. Colgo l'occasione per ringraziare il Sindaco per la collaborazione che ci aveva dato per realizzare questo obiettivo, che mira ad evitare il cosiddetto caporalato sin dall'inizio, perché questo è un luogo controllato, dove le forze dell'ordine verificano chi viene a prendere i lavoratori e a quali condizioni e, ovviamente, tutto questo per noi è un passaggio di civiltà. Queste ciliegie vanno in tutto il mondo, sono buonissime e competitive come prezzo, e nessuno potrà dire che sono il frutto dello sfruttamento del lavoro. Lo sfruttamento del lavoro danneggia non solo la nostra anima, ma anche la nostra capacità commerciale, questo lo dico per i più cinici che prenderanno questa iniziativa come un eccesso di delicatezza nei confronti dei nostri fratelli che vengono a lavorare in campagna, senza dei quali le ciliegie non si potrebbero raccogliere. Questo è bene che non lo si dimentichi mai".(Segue)