Roma, 4 giu. - "Già al lavoro nel Ministero per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta. Pronti per l`avvio dell`attività delle Camere e per mettere le istituzioni al servizio dei cittadini. Il Governo chiederà la fiducia e il cambiamento avrà inizio. Viva la Terza Repubblica". Lo scrive il ministro pentastellato Riccardo Fraccaro su twitter pubblicando una sua foto alla scrivania del ministero.