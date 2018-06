Migranti, Fedriga (Fvg): siamo solo contro i clandestini

Monfalcone (GO), 4 giu. - "Anche il voto espresso in Slovenia non e' stato contro gli emigranti ma e' contro chi entra clandestinamente nei territori. E questo e' molto positivo". Così Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, sull'esito elettorale nella vicina Sloveniaa Monfalcone "Tra l'altro - aggiunge Fedriga - mi sembra che molti Paesi europei a differenza di alcuni governi, siano perche' venga rispettato Schengen che prevede non soltanto la libera circolazione all'interno dei Paesi europei, ma anche l'impegno dei Paesi confinanti di tutelare gli stessi confini europei". "Noi - ha aggiunto Fedriga - abbiamo una situazione paradossale dove i Paesi che operavano in questa direzione - e penso all'Ungheria - sono stati redarguiti, combattuti, sanzionati dall'Europa semplicemente perche' rispettavano dei trattati europei come Schengen. Noi chiediamo di tornare semplicemente un Paese normale, in un continente normale, che copi quello che avviene in tutte le parti del mondo, dagli Stati Uniti all'Australia, ovvero a chi entra clandestinamente deve essere impedito di accedere". La partita non e' facile. econdo Fedriga, perchè si parte "da sei anni di anarchia, da sei anni di scelte sbagliate, quindi non si puo' risolvere tutto in un giorno o in un mese". "Pero' - ha concluso Fedriga - dobbiamo andare nella direzione opposta da quanto fatto dai governi precedenti, e questo vuol dire ricostruzione dei centri per accogliere chi e' entrato clandestinamente impedendogli di andare dove vuole".