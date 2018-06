Roma, 4 giu. - "Basta strumentalizzazioni su Renzi: non ha mai detto che per due mesi non parteciperà ai lavori parlamentari dove è stato presente a 16 voti su 16, ma che dedicherà tutta la sua attività politica a svolgere al meglio il suolo di senatore di Firenze lontano dai riflettori nazionali". Lo scrive su Twitter il portavoce di Matteo Renzi, Marco Agnoletti, intervenendo sulla polemica che si è innescata sulla partecipazione dell'ex segretario Pd ed ex premier a conferenze all'estero.