Anzaldi (Pd): grave Salvini mostri carte top secret Viminale

Roma, 4 giu. - "L'esordio di Matteo Salvini da ministro dell'Interno è davvero da dimenticare: con la sua mania di farsi fotografare per avere qualche click in più sui social ha addirittura reso pubblici documenti riservati del Viminale. Un pressappochismo mai visto". Lo scrive su facebook il deputato del partito democratico Michele Anzaldi.

"Senza avere - prosegue Anzaldi - i mezzi della Cia, basta un semplice zoom alla sua foto in aereo mentre sfoglia alcune carte per rendersi conto che ha tra le mani documenti top secret. E invece di proteggerli li tiene in favore di macchina fotografica. Ora addirittura elogia il ministro Minniti e le efficaci misure prese dai governi di centrosinistra, dopo aver attaccato per anni con una campagna senza scrupoli: prima degli elogi servirebbero le scuse. Dopo i miliardi sparati a caso sulle spese per i migranti, dopo le penose battute sulla 'pacchia' mentre in mare muoiono bambini, un'altra dimostrazione che non si guida il ministero più delicato del Governo con le chiacchiere da campagna elettorale. Salvini avrebbe fatto meglio ad ascoltare i consigli del suo collega di partito Maroni".