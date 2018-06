Migranti, Fornaro: Salvini faccia ministro e non capopopolo

Roma, 4 giu. - "Le parole pesano. E quelle del Ministro dell`Interno pesano di più. E quando dice che `ora è finita la pacchia` e contemporaneamente c`è qualcuno che imbraccia un fucile e fa fuoco contro un lavoratore di colore il ministro dell'Interno non può tacere. Salvini smetta i panni del capopopolo, dica parole chiare di condanna e faccia il Ministro dell`Interno". Lo afferma il capogruppo dei deputati di LeU a Montecitorio Federico Fornaro.

"Oltre alle parole, pesa soprattutto il silenzio di Salvini sulla morte del migrante in Calabria - prosegue Fornaro -. In questi anni Salvini ha sparato ad alzo zero contro i migranti, le Ong che li salvano in mare, il sistema di solidarietà e di accoglienza alimentando nei fatti un clima di odio nei confronti del diverso, di chi ha la pelle di un colore diverso". "E` ora di dire basta, la campagna elettorale è finita", conclude Fornaro.