Roma, 4 giu. - "Roberto Calderoli ha terribili vuoti di memoria e dimostra come al solito di non aver capito nulla. Il vicepresidente del Senato non si ricorda più che il suo partito, la Lega, è al governo e che il suo leader Matteo Salvini, è campione europeo di assenteismo. Matteo Renzi domani sarà in aula, come sempre, e resterà un nervo scoperto per la neo maggioranza di Calderoli". Lo afferma la senatrice Pd Valeria Sudano.