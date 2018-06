Migranti, de Magistris a Salvini: responsabile Europa diseguale

Napoli, 4 giu. - "Mi chiedo se Salvini si senta un po' responsabile per aver contribuito a creare un'Europa così diseguale e per la tanta gente che muore in mare, dal momento che ha votato le norme che hanno causato disuguaglianze e guerre da cui derivano le migrazioni". Queste le parole del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, rivolte al neo ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul tema dell'immigrazione.

Il primo cittadino partenopeo ha espresso "totale solidarietà all'immigrato barbaramente trucidato in Calabria" e ha detto di appoggiare la manifestazione promossa dall'Usb. "Io sto con le persone povere, fragili perché questo mi hanno insegnato la scuola, la Costituzione sulla quale ho giurato come Salvini e - ha proseguito il sindaco - il Vangelo che Salvini a volte sventola". "Essere con i fragili - ha aggiunto de Magistris - non significa essere dalla parte di scafisti, di vice scafisti o dei trafficanti di essere umani. I migranti sono vittime, tante volte, di guerre, di carestie, di trafficanti di esseri umani, dell'ipocrisia di chi pensa di continuare a fare campagna elettorale sulla pelle della gente".

"È finito il tempo della propaganda. Il Governo è - ha concluso - nel pieno delle sue funzioni e ci attendiamo fatti e non parole soprattutto quando le parole sono contro Costituzione".