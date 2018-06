Rosarno, Palazzotto (Leu): nemmeno una parola da Salvini e Di Maio

Roma, 4 giu. - "Nei giorni scorsi in Calabria è morto un sindacalista, ammazzato a colpi di fucile. Lavorava nei campi per pochi euro all`ora, in nero, come migliaia di altri migranti. Viveva in una baraccopoli, senza luce né acqua. Organizzava i lavoratori, provava a renderli coscienti dei loro diritti. Sono passate 48 ore e il Ministro dell`Interno non ha trovato nemmeno una parola da spendere soltanto perché era del Mali. E come lui neanche il ministro del Lavoro ha speso parole per questa tragedia. Eppure sono persone loquaci". Lo afferma il deputato di LeU Erasmo Palazzotto