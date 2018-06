Governo, Bono: auguri a primo governo postideologico

Monfalcone (Go), 4 giu. - "Auguro buon lavoro al primo governo post-ideologico della nostra Repubblica. Non significa non avere idee, ma non avere ideologie, che spesso vanno l'una contro l'altra". Così Giuseppe Bono, ad di Fincantieri, nel corso della cerimonia di varo della nave Msc Seaview. "Al nuovo Governo chiediamo a nome dei nostri clienti un grande sostegno sull'export"- ha aggiunto Bono -. La scala delle garanzie e' davvero lunga e qui davvero bisogna intervenire. Questi temi li porteremo all'attenzione del Governo".