Di Maio: dialogo con tutti, da enti locali a sigle vecchie e nuove

Roma, 4 giu. - "E' una giornata importante perché non ho ancora composto tutti gli staff, non ho ancora incontrato tutti i dipendenti, li incontrerò dopo, li saluterò. Ma dobbiamo metterci subito al lavoro perché si è perso già troppo tempo per le nuove generazioni in Italia e voglio dirvi che io sono aperto a dialogare con tutti, gli enti locali, gli enti territoriali, con le varie sigle di rappresentanza, quelle convenzionali e quelle che stanno nascendo". Così il vicepremier Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, in un video su Facebook dove racconta la sua prima giornata da neoministro.