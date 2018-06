Tajani: «Sui migranti serve cambio di passo a Bruxelles»

MILANO - Sulla questione migranti «il cambio di passo è indispensabile perché la Ue per troppo tempo ha lasciato l'Italia e la Grecia da sole, ora bisogna fare di più». Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, interpellato a margine dell'assemblea di Federchimica.

«Il Parlamento ha proposto una riforma del diritto di asilo che va nella direzione delle richieste dell'Italia - ha spiegato - ci auguriamo che il consiglio faccia in fretta e adotti una decisione che vada nell'interesse complessivo dell'Italia, della Grecia e dei Paesi del sud, che si sono caricati dell'enormità di un fenomeno senza avere troppo sostegno dagli altri. Mi auguro che anche oggi e domani i ministri del nuovo governo siano presenti in Lussemburgo per far ascoltare la voce autorevole e importante dell'Italia. Oggi c'è il consiglio di giustizia e affari interni, speriamo che l'Italia faccia ascoltare la sua vie anche lì, non basta farla ascoltare sui giornali e sulle tv italiane. Mi auguro che ci sia una inversione di marcia con un governo che sia presente con i propri rappresentanti nelle sedi dove si discute il destino dell'Europa e dove si devono tutelare gli interessi nazionali».

«Bisogna rimandare a casa, come dice sempre l'Unione europea, tutti coloro che sono immigrati clandestini - ha sottolineato Tajani - bisogna avere una organizzazione per farlo. Poi, secondo me, bisogna prevenire in futuro, perché in Africa nel 2050 avrà 2,5 miliardi di abitanti, se non si lavora oggi con accordi internazionali e investimenti, il fenomeno immigrazione sarà sempre più grave».