Roma, 4 giu. - "Bagnai dice che la flat tax per le imprese partirà nel 2019. Avendo spacciato come reali sogni irrealizzabili, si vendono come da farsi quello che il governo di Matteo Renziha già realizzato, posticipando quello che non potranno fare: l'intervento per le famiglie". Lo scrive su twitter il senatore del Pd Mauro Maria Marino, Commissione speciale a Palazzo Madama.