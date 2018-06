Di Maio:è primo giorno, miglioreremo vita di chi lavora e dà lavoro

Roma, 4 giu. - "Se servirà lavoreremo notte e giorno, per migliorare la vita di chi lavora e di chi dà lavoro. Ma questa è un'occasione unica e non possiamo perdere tempo". Così Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, in un video su Facebook dove racconta il primo appuntamento avuto con i riders nella sua prima giornata da neoministro.

Il secondo appuntamento è dall'altra parte della strada, via Vittorio Veneto a Roma, con gli imprenditori del drappo bianco. La sede del ministero del Lavoro, dove ha incontrato i riders e quella dello Sviluppo economico, sono una di fronte all'altra.

"E' stato un primo passo, tra un po' andrò al ministero dello Sviluppo economico che è dall'altra parte della strada e incontrerò gli imprenditori del drappo bianco. Imprenditori della Brianza che portano avanti tante battaglie per gli imprenditori ma soprattutto sono coloro che difendono quelli a cui si pignora la casa, a cui lo stato non paga il dovuto, i lavori fatti da questi imprenditori con cui lo Stato ha debiti", ha concluso.