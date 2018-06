Rosarno, Martina: fare subito luce sul dramma di Soumayla

Roma, 4 giu. - "Occorre fare subito luce sul dramma della morte di Soumayla Sacko, il giovane ucciso da una fucilata nei pressi di San Ferdinando nella piana di Gioia Tauro in Calabria. Stiamo con le forze dell`ordine e con la magistratura impegnata ad accertare subito i fatti e continuiamo il nostro impegno per i diritti, la legalità e la dignità del lavoro agricolo in particolare in quelle terre. Lo facciamo in coerenza con la legge contro il caporalato che abbiamo fortemente voluto e finalmente approvato nella passata legislatura, dopo anni di inerzia e di vuoto". Così il segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina.