Governo, Marcegaglia: aspettiamo e vediamo, per Eni non cambia -2

Milano, 4 giu. - "Ho sentito le ultime parole di Di Maio che parlano di rivedere il Jobs Act - ha proseguito la Marcegaglia - Il Jobs Act ha chiaramente creato nuovi posti di lavoro e quindi se si tratta di piccole modifiche, per carità un governo certamente deve guardare, ma attenzione perché ha creato nuovi posti di lavoro e questo è un momento in cui siamo tornati ad avere un`occupazione abbastanza buona, naturalmente il tasso dei disoccupazione è ancora alto, soprattutto quello giovanile, però c`è un processo di miglioramento in corso. E` importante che questo processo non venga bloccato o peggiorato".

Sul tema del reddito di cittadinanza, la Marcegaglia ha poi detto: "noi comprendiamo che c`è un tema di diseguaglianza molto forte che va affrontato, l`importante è che questo reddito di cittadinanza non disincentivi le persone a trovare un lavoro. Questo è un paese che ha ancora un tasso di occupazione molto basso. Questo è costoso ed è un tema che va affrontato con molta attenzione".

Sulla legge Fornero, ha concluso, "noi abbiamo sempre detto che secondo noi è un a riforma importante e quindi cambiarla non credo sia una buona idea".