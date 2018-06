Governo, Marcegaglia: aspettiamo e vediamo, per Eni non cambia

Milano, 4 giu. - "Aspettiamo e vediamo. Devono lavorare, è sicuramente un governo che ha una larga maggioranza in Parlamento e una maggioranza nel Paese". Così Emma Marcegaglia, presidente di Eni e Business Europe, a chi le chiedeva un commento sul nuovo esecutivo targato Lega-M5S. "Conosco il ministro dell`economia, è una persona seria, ora vediamo la parte concreta - ha proseguito - Credo che sia molto importante che tutto quello che verrà fatto venga fatto tenendo presente i vincoli che il debito e il deficit di bilancio ci danno. Abbiamo visto che cosa ha voluto dire già solo nei giorni scorsi lo spread a 300 punti, solo quella cosa ha voluto dire 100 milioni in più di costo per lo Stato italiano nell`emettere titoli di Stato".

Alla domanda se col nuovo governo cambiasse qualcosa per Eni, la Marcegaglia ha risposto: "non credo, Eni è una grande società che lavora nell`oil and gas, ma che sta facendo un grandissimo investimento sulle rinnovabili. Ha messo l`economia circolare al centro dell`attenzione, siamo veramente protagonisti della transizione energetica, quindi io penso di no".