Ue, Marcegaglia: uscita da euro disastro per tutti gli italiani

Milano, 4 giu. - L`Europa "è totalmente imprescindibile. Ogni idea di un`uscita dell`Italia dall`euro sarebbe un disastro per l`Italia e sarebbe un disastro non per le grandi imprese ma per i risparmiatori, per tutti gli italiani, ma mi pare di aver capito dalle parole del Ministro dell`Economia, che ha detto chiaramente che non c`è nessuna volontà di uscire dall`euro". Lo ha dichiarato Emma Marcegaglia, presidente di Eni e Business Europe, a margine dell'assemblea di Federchimica.

"Altro discorso è discutere sui cosa c`è da migliorare in Europa e certamente ci sono tante cose da migliorare", ha aggiunto. "Io spero e mi auguro che questa situazione che si è creata in Italia con questo nuovo governo significhi anche un`accelerazione di alcuni cambiamenti che comunque in Europa vanno fatti. Speriamo che questo avvenga nel modo più costruttivo possibile".