Di Maio: con riders ci vediamo tra 1 settimana,ora salario minimo

Roma, 4 giu. - Con i riders "ci rivedremo tra una settimana e dobbiamo trovare una soluzione". A dirlo è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, che ha raccontato su Facebook la sua prima giornata da neoministro.

"Chi lavora - ha detto Di Maio dal suo nuovo ufficio - deve avere dei diritti minimi, chi lavora deve avere un salario minimo garantito al di sotto del quale non puoi essere pagato, una cifra in euro precisa per ogni ora di lavoro" perchè "altrimenti è sfruttamento".