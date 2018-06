Anzaldi (Pd): su reddito cittadinanza governo prepara partita giro

Roma, 4 giu. - "Sul reddito di cittadinanza il Governo Lega-M5s prepara una grande partita di giro: usare il fondi del Jobs Act, degli attuali ammortizzatori sociali e del Reddito di inclusione per finanziare il nuovo assegno promesso in campagna elettorale. In pratica non cambierà nulla, si produrrà solo caos, i soldi rimangono gli stessi ma verranno distribuiti con un nome diverso. Nel frattempo tutti gli ammortizzatori sociali vengono eliminati". Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"A rivelarlo è l`esperto di lavoro e previdenza della Lega - prosegue Anzaldi - Alberto Brambilla, già sottosegretario nei governi Berlusconi e ora pronto per un posto da viceministro nel governo Salvini-Di Maio. Brambilla, intervistato da 'Repubblica', spiega che tutti gli ammortizzatori in funzione oggi (Naspi, Discoll, Asdi, reddito di inserimento) verranno eliminati per fare spazio al Reddito di cittadinanza dei cinque stelle".