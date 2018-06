Meloni: accordi con paesi origine contro immigrazione clandestina

Roma, 4 giu. - "Si fanno accordi con i paesi di origine". Così Giorgia Meloni risponde a chi le chiede come si risolve il problema dell'immigrazione clandestina.

"Noi non dobbiamo dimenticare che la quasi totalità delle nazioni dalle quali questa gente scappa prende fondi dall'Unione Europea - ha detto a Treviso la leader di FdI -. Io credo che bisogna andare in Europa e rinegoziare il fatto che questi fondi l'Unione europea li può trasferire se queste nazioni fanno una politica seria di trattenimento per impedire che la gente vada a fare l'immigrato clandestino in altre nazioni. Penso che si possa rafforzare la cooperazione internazionale allo sviluppo per avere collaborazione da parte delle nazioni dalle quali queste persone scappano".