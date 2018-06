Meloni: FdI continuerà a rappresentare idee centrodestra

Roma, 4 giu. - Il centrodestra è diviso sulla fiducia al governo: "È sicuramente una contraddizione ma non lo si può dire a Fratelli d'Italia che come si sa è l'unico partito del centrodestra che non ha mai fatto scappatelle. Non siamo andato col Pd ai tempi, quando c'andò Berlusconi, non siamo andati adesso col M5S quando ci va Salvini. Rimaniamo a presidiare i valori che sono maggioritari tra gli italiani, come hanno dimostrato le elezioni del 4 marzo e tutte le elezioni successive e come dimostreranno anche le elezioni del prossimo 10 giugno, qui a Treviso e non solo. Noi lavoriamo per far crescere quelle idee e continuare a rappresentarle". Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di FdI a Treviso dove ha visitato il mercato e incontrato cittadini e commercianti in piazza dei Trecento.