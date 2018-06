Migranti,Fiano: Salvini elogia Minniti?Finita campagna elettorale

Roma, 4 giu. - "Mi sembra difficile non riconoscere il lavoro di Minniti, dato che siamo in presenza di una diminuzione dell`85-90% degli sbarchi. Siccome è finita la campagna elettorale, sarebbe difficile per Salvini dimostrare che quelle politiche vanno cambiate, visti i risultati". Lo ha detto, intervistato a Radio Cusano Campus, Emanuele Fiano (Pd).

"Credo che questo governo non avrà i soldi per realizzare tutte le promesse che ha fatto - ha spiegato Fiano -. Quindi, soprattutto nel primo periodo, farà azioni fortemente simboliche a costo molto ridotto. E lo può fare soprattutto attuando queste politiche sulla parte più debole della società e i migranti sono tra questi. Quello su cui mi interrogo è se si oltrepasserà un limite di tutela dei diritti umani. Il ministro Minniti comprendeva la necessità di uno sviluppo dell`azione di rimpatrio, che però aldilà della propaganda di Salvini è un`azione molto complessa che necessita di una controparte ricettiva del Paese d`origine della persona che sta qui senza averne diritto. Bisogna prima di tutto che il Paese d`origine accetti il rimpatrio, altrimenti l`aereo non atterra o la nave non attracca, e inoltre queste operazioni sono molto costose. Quindi questo fantomatico rimpatrio di 600mila persone di cui parla Salvini lo vedo molto problematico". "Mi aspetto qualche scena spettacolare, ma non molto di più. Non vedo cos`altro potrà fare oltre a quello che ha fatto Minniti, se non spuntare qualche altro accordo con altri Paesi. Poi Salvini annuncia il taglio delle spese per l`immigrazione, che non so cosa vuol dire: tenere in gabbia degli esseri umani senza dargli da mangiare? O riduci il loro arrivo, come ha fatto Minniti, oppure aggiungi dei CIE dove raccogli le persone che non hanno diritto di stare nel nostro Paese, ma se lo fai devi garantire i diritti civili e il minimo diritto di sussistenza di queste persone - ha concluso . A meno che non ottenga un miracolo, che l`Europa decida di supportare l`Italia e che Orban e i Paesi dell`est cambino completamente atteggiamento. Ma quando si inizia col sovranismo, cioè ognuno è padrone a casa sua, è difficile andare a chiedere ad altri sovranisti una collaborazione tra sovranità".