Meloni: solidarietà a carabiniere aggredito a Benevento

Roma, 4 giu. - "Un nigeriano - ospite di un centro di accoglienza di Benevento - ha aggredito con una bottiglia di vetro i carabinieri intervenuti per fermarlo mentre, in stato di ebrezza alcolica, importunava i passanti. Esprimo massima solidarietà al militare rimasto ferito: #TolleranzaZero nei confronti di chi vuole fare il proprio comodo in Italia. Mi auguro che il governo intervenga tempestivamente per rispedirlo a casa!". Lo ha scritto su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.