Riders, Rotta (Pd): Di Maio parta da Carta diritti lavoratori

Roma, 4 giu. - "La soluzione al complesso tema del lavoro nella cosiddetta gig economy non può essere contrattualistica, ma una carta dei diritti concordata con sindacati e aziende del settore. La proposta della presidenza del gruppo parlamentare del Partito Democratico, che verrà sottoposta alle Commissioni parlamentari competenti, parte da qui". Lo dichiara Alessia Rotta, vicepresidente vicaria dei deputati del Pd, nel giorno in cui il ministro del Lavoro incontra i riders.

"Stiamo portando avanti da tempo un lavoro di studio e confronto. Per rispondere adeguatamente alle esigenze dei lavoratori sharing e on demand - spiega la deputata Dem - è necessario conoscere la realtà: le molteplici forme di lavoro, le tipologie contrattuali che vengono applicate, i tempi delle mansioni, le legislazioni europee, ma anche le aspirazioni di chi vi si avvicina". "Al quasi milione di lavoratori noi abbiamo scelto di dare risposte adeguate e non retoriche. È necessario rafforzare le tutele dei lavoratori in un quadro nazionale, al netto delle buone pratiche e dei patti territoriali, perché - sottolinea - non è accettabile che i diritti siano legati al luogo in cui si lavora: o sono universali o non sono. L`innovazione è inevitabile, ma servono delle regole. È ora di costruire una rete di tutele che superi il dualismo tra subordinazione e autonomia, categorie inadeguate a descrivere queste forme di lavoro".

"La nostra proposta, che condivide lo spirito della Carta universale dei diritti del lavoro della Cgil, vuole rompere il nesso tra contrattazione e diritti per porli in capo al lavoratore, solo così si garantiscono tutele e sicurezza. Di Maio parta da qui" conclude Rotta.