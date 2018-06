Eurozona, prezzi alla produzione dell'industria fermi ad aprile

Roma, 4 giu. - Prezzi alla produzione al palo nell'area euro, ad aprile, secondo Eurostat, hanno segnato una variazione nulla rispetto al mese precedente, dopo il mesto più 0,1 per cento registrato a marzo. La crescita su base annua ha mostrato una limatura al 2 per cento, dal più 2,1 per cento del mese precedente.

La dinamica generale riflette lievi incrementi su quasi tutti i principali raggruppamenti, con un più 0,1 per cento sui beni di consumi durevoli, a fronte di un calo dello 0,4 per cento dei prezzi alla produzione sull'energia.