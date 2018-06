Salvini: Balotelli capitano? Non era in grado di fare squadra

Roma, 4 giu. - Mario Balotelli capitano della Nazionale? "Il capitano deve essere rappresentativo e giocare bene a pallone, non deve essere bianco o nero. Spero che il capitano sia scelto per questo. Magari Balotelli mi stupirà, ma negli anni passati, sia in campo che fuori, non mi è sembrato una di quelle persone umili, in grado di fare squadra, anzi metteva in disaccordo tanti". Così il leader della Lega Matteo Salvini, intervenendo a "Non Stop News" su Rtl 102.5.

Salvini ha auspicato che il capitano degli azzurri si sceglierà "non per motivi sociologici, filosofici o antropologici ma perché è un ragazzo che fa spogliatoio, è umile e gioca bene".