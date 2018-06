Salvini: non cancelleremo leggi sull'aborto o sulle unioni civili

Roma, 4 giu. - "Nessuno ha idea di cancellare leggi sull'aborto o sulle unioni civili. Gli italiani, eterosessuali e omosessuali, mi chiedono meno tasse, giustizia più veloce e più sicurezza. Non mi chiedono altro". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a "Non Stop News" su Rtl 102.5, commentando le polemiche sulle frasi del ministro Fontana.

Riferendosi ai contenuti del contratto siglato con il M5s, Salvini ha spiegato che "i temi sui quali non c'è accordo, per scelta, non li abbiamo messi come attività di governo". Salvini ha aggiunto, però, che "da qui a negare a chiunque faccia il ministro o il presidente del Consiglio, dal punto di vista personale, di ritenere che la mamma sia la mamma e il papa sia il papà, il bambino possa essere adottato, come penso io, solo se ci sono una mamma e un papà - ha proseguito - questa è una libertà di pensiero e di parola che prescinde dalla carica".

"Fontana farà il ministro per i disabili: era un impegno che mi ero preso in campagna elettorale, anche se è ovvio che ai disabili non serve e non basta solo un ministero. Occorre che non udenti e non vedenti, genitori di bimbi autistici abbiano risposte più veloci e più efficaci rispetto a quello che è accaduto in passato", ha concluso Salvini.