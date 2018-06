De Magistris: coopereremo con Governo, ma pronti al... -2

Napoli, 4 giu. - Il sindaco de Magistris, ha poi scritto della realtà di Napoli: "Noi, dal basso, abbiamo fondato la nostra esperienza sull'umanità, sulla partecipazione popolare, sulla rottura delle politiche liberiste, sui beni comuni, dalla gestione pubblica dei servizi di rilevanza costituzionale, dalla rottura del patto di stabilità per salvare la scuola pubblica e le politiche sociali, dalla guerra al debito ingiusto ed illegale, dai beni comuni, dalle libertà civili, dalla lotta alla camorra ed alla corruzione".

"Portiamo in dote cose fatte", ha evidenziato l'ex pm che, ha dichiarato di voler "cooperare lealmente" con il Governo e poi ha aggiunto: "Ma siamo già in campo per giocare la partita del contrattacco e del contropiede, da Napoli, dalla città delle quattro giornate, primo popolo in Europa che cacciò con una rivolta i nazifascisti. Noi ci saremo sempre, per la Costituzione, nata dalla resistenza, con umiltà, determinazione, coraggio, passione e amore, senza mai mollare, come insegna la storia della nostra città. La storia - ha concluso de Magistris - la fanno i popoli, non i governanti senza storia, soprattutto quando tradiscono il popolo dicendo una cosa e facendone un'altra".