De Magistris: coopereremo con Governo, ma pronti al contrattacco

Napoli, 4 giu. - La città di Napoli coopererà "lealmente, da un punto di vista istituzionale, con Governo e Parlamento" dando atto "con onestà e lealtà delle eventuali cose concrete buone che si faranno", ma "siamo già in campo per giocare la partita del contrattacco e del contropiede". E' quanto scritto, in un lungo post su Facebook, dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.

"I Governi, come sempre, si valutano dalle cose fatte e da quelle non fatte, dalle parole dette e dai silenzi, dalla coerenza e dai tradimenti. Anche noi - ha aggiunto il primo cittadino partenopeo - valuteremo le azioni e le omissioni di questo Governo da quello che farà e da quello che non farà, senza pregiudizi e senza sconti. Politicamente questo Governo è lontanissimo dal laboratorio Napoli. Il Governo più a destra dalla Repubblica. Il mai con la Lega del M5S è divenuto alleanza e contratto. La Lega del Sistema, di Berlusconi, delle inchieste, della xenofobia, dell'odio per i terroni, del fiscal compact, delle guerre".

Per de Magistris nel contratto si legge "la continuità con le politiche liberiste, manca la lotta alle disuguaglianze, le diversità sono percepite come un pericolo, manca il Sud, manca la lotta alla mafia ed alla corruzione, è assente, in sintesi, l'attuazione della Costituzione ed il filo conduttore sono i sentimenti di paura e di respingimento". (segue)