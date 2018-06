Governo, Mulè: adesso siamo nella modalità caos totale

Roma, 4 giu. - "Guai se con il governo Lega-M5S i risparmi degli italiani non fossero al sicuro, perché di agguati ne hanno già subiti e non devono più subirne". Lo ha detto Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce unico dei gruppi azzurri alla Camera e al Senato, intervenendo ad 'Agorà' (Rai3).

"Tuttavia - ha aggiuto -, adesso l'unica da cosa da fare è attendere che il Presidente del Consiglio venga in Parlamento. Lì non ci sarà più spazio né per i tweet, né per le dirette Facebook. Dovranno essere indicati dei punti precisi, le priorità, le coperture e sulla base di tutto questo usciremo finalmente dalla modalità 'caos totale' di questi ultimi giorni e capiremo concretamente come intendono modificare la Fornero, quali saranno le nuove politiche sui migranti, e così via". "È giunto il momento di chiudere questa campagna elettorale. Ascolteremo il Presidente del Consiglio - ha concluso l'esponente azzurro - e su quanto esporrà ognuno di noi, in maniera intransigente, precisa, educata ma rigorosa, dirà quello che pensa".