Roma, 4 giu. - "L'idea di Balotelli capitano della Nazionale mi piace, me lo auguro per tutti noi. Ha espresso parole giuste, semplici e forti. C'è bisogno di una voce come la sua per far capire certe battaglie. Se c'è un giocatore riconosciuto e bravo che si mettere a riflettere sull'Italia ben venga". Risponde così' il segretario reggente del Partito democratico Maurizio Martina a una domanda dei conduttori di 24 Mattino su Radio24.