Monsignor Paglia: «Accogliere i rifugiati è un imperativo categorico»

ROMA - «Nella tradizione cristiana e dell'umanesimo laico è un 'imperativo categorico' quello di accogliere chi fugge dalla guerra e da situazioni drammatiche». Lo afferma mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia accademia per la Vita, in un'intervista a Repubblica.

«In meno di 100 anni sono partiti dall'Italia più di 25 milioni di persone e non perché in Italia c'erano la guerra o la persecuzione. Hanno collaborato - assieme a tanti altri immigrati - a rendere grandi tanti Paesi. E poi guai a distorcere la realtà e a favorire la percezione dell'insicurezza che si dice generata dagli immigrati fomentando la rabbia collettiva», afferma il presule. «Si dimentica un dato positivo: sono più di 5 milioni gli immigrati residenti in Italia, provenienti da circa 200 nazioni, a dimostrazione che abbiamo saputo accogliere. L'immigrazione va governata evitando chiusura e ingenuità ambedue controproducenti».

Secondo Paglia, è «opportuno» l'intervento del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, che «ha fatto bene a insistere sul dovere di 'lavorare per il bene comune senza partigianeria, con carità, senza soffiare sul fuoco della frustrazione e della rabbia sociale'». Per Paglia, ancora, «l'intuizione della Comunità di Sant'Egidio di realizzare corridoi umanitari rappresenta una intelligenza d'amore che coinvolge nell'integrazione l'intera società. E' di grande interesse che questa esperienza sia stata accolta anche da altri Paesi europei come la Francia, il Belgio e altri».

Bagnasco: «Un conto sono le esternazioni, altro è governare»

In una intervista alla Stampa, da parte sua il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente del Consiglio delle conferenze episcopali euroee (Ccee) afferma che «l'immigrazione è un fenomeno epocale che non sembra destinato a concludersi rapidamente, se si concluderà. E in questi anni ormai lunghi dall'Italia, dall'Europa e da molte parti del mondo - e prima di tutto da parte del Santo Padre - si sono sottolineati i grandi criteri non solo cristiani ma umanitari dell'accoglienza. Questo è un punto acquisito nella coscienza internazionale. Poi, come sappiamo, un conto è fare esternazioni soprattutto a certi livelli, e un conto è governare i fenomeni: questo richiede prudenza, equilibrio e saggezza che necessariamente tutti devono avere. Anche il governo precedente aveva attuato una presa in carico equilibrata e prudente, per tentativi». Fiducia nel nuovo governo Leg-M5S? «Fiducia cristiana sempre, ma anche dal punto di vista umano è necessario dare fiducia: guardiamo, mettiamo alla prova, è la prima volta e si vedrà». Quanto all'Europa, per Bagnasco, «il continente europeo ha bisogno di trovare una via più unitaria, siamo in mezzo a colossi, cosa facciamo? Ma come dice spesso anche il Papa, dev'esserci un cammino unitario ma un po' ripensato, su basi ideali e spirituali. Non solo su basi economiche e finanziarie».