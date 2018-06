Migranti, Maestri: da Fedriga parole illiberali e assurde

Roma, 4 giu. - "Nella smania tutta leghista di superarsi a destra e spararla più grossa possibile, il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia Fedriga oggi ha raggiunto un primato ineguagliabile. Pretende che i richiedenti asilo siano privati della libertà di circolazione e internati: non dice di incarcerarli, solo di non farli girare liberamente. Davvero un progetto assurdo nella sua illiberalità". Lo dichiara l'ex deputato di Possibile, Andrea Maestri.

"Così affermando - aggiunge Maestri - Fedriga mostra di ignorare completamente la materia. Salvo rari, tassativi, casi il richiedente asilo è per legge libero di circolare e ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l`esame della domanda. Le dichiarazioni gravissime e illegittime dell'esponente leghista sono preoccupanti perché arrivano da un rappresentante delle Istituzioni della Repubblica. Si ricordi che è presidente di una Regione e non può affermare certe cose. Di fronte a violazioni, tentate o consumate, della Costituzione, non si può restare inerti".