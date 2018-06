Migranti, Salvini: domani a Bruxelles diremo no a riforma asilo

Roma, 4 giu. - "Che l'Italia sia stata lasciata da sola" dall'Europa sulla questione migranti "è chiaro ed evidente. Dobbiamo vedere i fatti: domani c'è l'ennesima riunione a Bruxelles sull'immigrazione (il Consiglio Affari interni sulla riformare del sistema europeo comune di asilo, ndr), io non ci sarò perché c'è la fiducia al governo, ma ci sarà la nostra delegazione per dire no, perché l'Europa qualche mese fa ci ha promesso aiuto, su immigrazione e asilo politico, ma invece il documento in discussione domani penalizzerebbe l'Italia e altri Paesi mediterranei a favore dei Paesi del Nord e del'Est Europa". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini alla trasmissione "Non Stop News" su Rtl 102.5.

"Lavoreremo con il ministro degli Esteri e delle Politiche Comunitarie - ha proseguito - per sensibilizzare i nostri vicini, perché altrimenti assomigliamo a un condomino strano dove gli italiani pagano di più degli altri condomini, ma non hanno gli stessi servizi degli altri".

"Le parole non bastano più: occorre un intervento economico e giuridico, l'Italia non può essere trasformata in un campo profughi a nome e per conto del'Europa", ha continuato il leader della Lega ribadendo le parole di ieri: "Sull'immigrazione c'è tanto da fare: ci sono accordi di riammissione con alcuni Paesi, con altri non ce ne sono, alcuni invece non li rispettano. Non ci sono bacchette magiche: occorre lavorare sulla riduzione dei costi, perché non è possibile che l'Italia sia il Paese europeo che paga di più coloro che soggiornano qua e fanno domanda di asilo politico: occorre lavorare sui tempi perché non è ammissibile che ci si mettono due anni e mezzo dallo sbarco alla chiusura della pratica di asilo politico. Lo status di rifugiato viene concesso a 6 immigrati su 100, lo dicono le statistiche", ha concluso.