Migranti, Martina: Salvini? Parole inadeguate da ministro Interni

Roma, 4 giu. - "Ancora ieri le parole di Salvini non sono state misurate. E' stato detto che è 'finita la pacchia' per i migranti, parole inadeguate dette dal ministro degli Interni. Stiamo ai fatti e aspettiamo di vedere i primi passi concreti. Segnalo che sono proprio gli amici di Salvini ad avere posizioni contro l'Italia. Se non si smantella il faticoso lavoro di questi anni secondo me è utile. Soprattutto dal punto di vista migratorio". Lo ha detto il segretario reggente del Pd Maurizio Martina ospite a 24 Mattino su Radio 24.