Salvini: Minniti ha fatto bene, non vado al Viminale con la clava

Roma, 4 giu. - "C'è un'ottima squadra al Ministero dell'Interno, non smonteremo il lavoro del mio predecessore che ha lavorato bene: per me, se qualcuno ha fatto qualcosa di utile, di intelligente, anche se aveva una maglietta diversa, non riconoscerlo sarebbe sciocco. Non arrivo al Ministero dell'Interno con la clava a cambiare a tutto. Arrivo in punta di piedi per studiare, per ascoltare, per capire". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini alla trasmissione "Non Stop News" su Rtl 102.5.