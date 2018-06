Migranti, Fedriga: incarcerarli no ma vanno in siti sicurezza

Roma, 4 giu. - "L'accoglienza diffusa ha provocato solo danni" perchè "sparpagliando sul territorio queste persone non c'era più alcuna garanzia di sicurezza per i cittadini". Lo afferma il governatore del Friuli Venezia-Giulia Massimiliano Fedriga (Lega), in una intervista alla Stampa, nella quale spiega che la sua regione è pronta ad aprire un centro di espulsione, come richiesto dal ministro dell'interno Matteo Salvini.

"Si facciano questi centri, se serve in Friuli anche più di uno, dove mettere i richiedenti asilo che vanno trattati con ogni dignità e con tutto il rispetto. Ma senza la possibilità di girare liberamente sul territorio - aggiunge Fedriga -. Nel caso di diniego dell'asilo si organizzino i rimpatri", insomma "non dico di metterli in carcere ma ci vuole il massimo della sicurezza". "Un cittadino si sente più sicuro se sa che migranti e richiedenti asilo non circolano liberamente davanti al suo portone. Noi in Friuli abbiamo migranti che non arrivano dal Mediterraneo. In maggioranza entrano dalla Germania e dall'Austria, dove sono stati già respinti, attraverso il valico del Tarvisio. Sono soprattutto afghani e pakistani. In base agli accordi di Dublino se entro 60 giorni riusciamo a chiarire la loro posizione possono essere rimandati nei Paesi da dove sono entrati in Italia. Difendere i confini è la nostra priorità", conclude Fedriga.