Governo, Brunetta: dovevamo andare noi dal notaio. Salvini torni

Roma, 3 giu. - "Salvini voleva andare dal notaio prima delle elezioni per garantirsi da un possibile inciucio con la sinistra di Berlusconi. Rispondo con un sorriso. Forse bisognava andare dal notaio ma non per Berlusconi ma per Salvini perché l`inciucio lo ha fatto lui con i 5 stelle e ce lo aveva in testa fin dalla campagna elettorale". Lo ha detto l'esponente di Forza Italia, Renato Brunetta, in un`intervista a Rainews24.

"Poi - ha proseguito - gli dico torna a casa Matteo, "il centrodestra aspetta a te", il governo coi grillini non porterà nulla di buono per il Paese. Se necessario fai un giro o due con i tuoi amici grillini e poi ti renderai conto che sono eversivi nei confronti della democrazia e dell`economia".

"Ci ricordiamo tutti il 40% di Renzi alle europee - ha concluso Brunetta - e sappiamo tutti come è finita. Starei attento alle bolle di consenso legate a in momenti particolari e ai sondaggi. Ricorderei quello che ha dovuto patire e subire Renzi in ragione del suo egemonismo".