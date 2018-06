Roma, 3 giu. - "Sono d'accordo con Moscovici" per i migranti "serve una risposta europea. Per ora però l'Unione Europea ha messo solo dita negli occhi all'Italia che le lascia 6 miliardi di euro in contanti".

Lo ha detto il ministro dell'Interno commentando con i giornlisti a margine della sua visita a Pozzallo(RG), le dichiarazioni del commissario agli Affari economici.