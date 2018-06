Roma, 3 giu. - "Ci sono molti pensionati italiani che spostano la loro residenza in Portogallo o in alcune regioni della Spagna perché non pagano tasse per cinque anni. Mi domando perchè l'Italia non possa trattare allo stesso modo i pensionati italiani ma anche quelli stranieri e tornare ad attarrre persone". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando coi giornalisti a margine del suo tour in Sicilia.