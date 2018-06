Roma, 3 giu. - "Un migrante ucciso a fucilate in Calabria. 9 morti, tra cui 6 bambini, nell'Egeo per un naufragio. Altri 11 cadaveri trovati al largo della Tunisia. Sono le notizie di oggi. Ieri la notizia invece erano le parole del nuovo ministro dell'Interno. Per i clandestini è finita la pacchia - ha dichiarato Salvini. Non facendo così mancare nemmeno nel giorno dell'esordio al Viminale il suo quotidiano contributo alla barbarie". Così su Facebook Matteo Orfini, presidente del Pd.