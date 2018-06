Migranti, Satta (Anci): corridoi umanitari contro emergenza

Roma, 3 giu. - "Implementiamo i corridoi umanitari, cosi' come stanno facendo Cei e Sant'Egidio. E facciamo decollare l'accordo tra Anci e Viminale per la redistribuzione a livello locale dei migranti. Evitiamo dunque che per i prossimi mesi si torni a parlare di emergenza". Lo afferma Antonio Satta componente del direttivo dell'Anci e segretario dell'Unione Popolare Cristiana (UPC). "Non possiamo permetterci nuovi morti in mare come non possiamo permetterci nuove tensioni a livello locale. Le stragi nell`Egeo e davanti la Tunisia devono far riflettere - dice Satta - I flussi migratori vanno programmati".