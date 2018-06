Migranti, Sant'Egidio: inaccettabile strage di bambini nell'Egeo

Roma, 3 giu. - "È inaccettabile la strage di sei bambini, annegati nel mare Egeo insieme a tre adulti che li accompagnavano, nell`ennesimo viaggio della speranza finito in tragedia. Occorre che l'Europa superi le sue sterili divisioni e affronti il fenomeno dell`immigrazione con una politica che coniughi umanità e sicurezza": è quanto si legge in un comunicato.

"Chiediamo con forza, come Comunità di Sant`Egidio, che venga prima di tutto rispettato il valore della vita e attuato tutto ciò che si può fare per salvare chi è in pericolo - è l'appello lanciato nella nota - ma anche che si trovino accordi che non siano condizionati dalla paura, che si allarghi il modello dei corridoi umanitari per chi fugge dalle guerre e si consentano ingressi regolari per motivi di lavoro come chiedono da tempo famiglie e imprese. Perché, se si vogliono veramente conbattere i trafficanti di esseri umani, occorrono soluzioni concrete che salvino le vite umane e favoriscano l'integrazione".