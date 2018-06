Migranti, Fornaro(Leu): vergognosa campagna Salvini contro le Ong

Roma, 3 giu. - "Non stupisce il silenzio di Di Maio sulle esternazioni contro i migranti di Salvini. La saldatura tra la Lega e il Movimento 5 Stelle era iniziata la scorsa legislatura con il vergognoso attacco alle Ong definite taxi del mare. Non è casuale, quindi, che il primo atto del nuovo ministro dell`Interno sia rivolto contro chi salva vite in mare". Lo afferma il capogruppo dei deputati di Liberi e Uguali a Montecitorio Federico Fornaro.

"Salvini - prosegue - prima di parlare studi: le navi delle Ong svolgono le attività di soccorso in mare in stretto raccordo con le Autorità italiane e nel rispetto del diritto italiano ed internazionale. Liberi e Uguali è al fianco di chi, anche in queste ore, è impegnato in mare a salvare chi scappa da fame, guerra e carestie. Caro Salvini ricordati che ora sei ministro dell`Interno e che l`obbligo di soccorrere i naufraghi in mare è nato prima di Alberto da Giussano".