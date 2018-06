Pd, Moscovici: resta una forza utile e necessaria

Roma, 3 giu. - Il Partito democratuco "resta una forza utile e necessaria, il mio auguro è che la socialdemocrazia faccia il lavoro necessario di riflessione intellettuale e di rifondazione intellettuale". Lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, nel corso di un'intervista a In 1/2 ora in più su Rai Tre.

"C'è un momento di debolezza e di frustrazione ma è il momento in cui si riflette e ci si reinventa - ha aggiunto - Quando i momenti sono difficili non bisogna abbandonare la nave ma rimettersi al lavoro e ritrovare la speranza. Un futuro c'è per la socialdemocrazia sia in Italia che in Europa".